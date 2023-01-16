Londra Emniyet Teşkilatı'nda bir polis memuru cinsel istismarcı olduğunu itiraf etti

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 22:07

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 23:07

Londra Emniyet Teşkilatı'na mensup üst düzey bir polis memuru kadınlara yönelik en az 49 cinsel taciz suçu işlediğini itiraf etti. Görevini kurbanlarını korkutmak için kötüye kullandığını itiraf eden David Carrick adlı memurun 24 kez tecavüz suçu işlediği ve ikisi kez de tecavüz girişiminde bulunduğu açıklandı.

Kraliyet Savcılığı (CPS) tarafından yapılan açıklamada, Carrick'in itiraf ettiği 49 suçun bazılarının birden fazla suçu içerdiği ve toplam suç sayısının en az 71 olduğu belirtiliyor.

Carrick Pazartesi günü Southwark Kraliyet Mahkemesi'nden görülen duruşmasında, 2003 yılında 40 yaşındaki bir kadına dört kez tecavüz ettiğini ve haksız hapis cezası uyguladığını kabul etti.

Carrick, kurbanlarından birini evindeki merdivenlerin altındaki küçük bir dolapta zorla tuttuğunu söyledi.

47 yaşındaki Carrick polis teşkilatının Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı adlı özel bir biriminde görev yapıyordu.

Görevinden uzaklaştırılan Carrick hakkındaki soruşturma, Ekim 2021'de bir kadının şikayetiyle başladı ve o tarihten itibaren toplam 12 kadın Carrick'in saldırısına uğradığını bildirdi.

2003 ve 2020 arasındaki 17 yıllık sürede işlediği suçların çoğu polis memurunun yaşadığı Hertfordshire bölgesinde gerçekleşti.

Carrick bu kişilerin bazılarıyla Tinder ve Badoo gibi çevrimiçi çöpçatanlık uygulamaları aracılığıyla tanıştı ve görevini onların güvenini kazanmak için kullandı.

Carrick kurbanlarından bazılarını acımasızca manipüle etti, parasız bıraktı, arkadaş çevrelerinden izole etti; defalarca cinsel taciz ve tecavüz suçları işledi.

Carrick, birlikte olduğu kadınların giyindiklerinden yediklerine ve geceyi nerede geçirdiklerine kadar hayatlarını kontrol ediyordu.

Bazı kadınların kendi çocuklarıyla görüşmelerini bile engelledi.

Dokuz kadına tecavüz ettiğini itiraf eden Carrick, bazılarının aylar hatta yıllar boyunca tekrarlanan suçlar olduğunu söyledi. Bu vakalarda kadınların çoğu fiziksel şiddete uğramış ve yaralanmıştı.

Londra Emniyet Teşkilatı'nda profesyonellikten sorumlu Komiser Yardımcısı Barbara Gray, Carrick hakkında, "Tacizci davranış yapısını daha önce tespit etmeliydik ancak bunu yapamadığımız için onu organizasyondan uzaklaştırma fırsatlarını kaçırdık" dedi ve ekledi:

"Bir polis memuru olarak görevini kötüye kullanmaya devam edebilmesi kurbanlarının çektiği acıyı uzatmış olabileceği için gerçekten üzgünüz.

"Kurbanlarına kimsenin kendilerine inanmayacağını söylediği için daha önce şikayette bulunmadıklarını biliyoruz."

Kraliyet Başsavcısı Jaswant Narwal, Carrick'in "kurbanlarını aşağılama düzeyinin 34 yıllık meslek hayatı boyunca görmediği bir seviyede" olduğunu belirtti.

Carrick'in suçunu kabul etmesinden sonra, Londra Emniyet Teşkilatı'ndan aldığı aylık kesildi ve hızlandırılmış bir görevi kötüye kullanma süreci başlatıldı.

Duruşması Salı günü görülecek.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan konuyla ilgili açıklamasında, Carrick'in işlediği suçlardan "kesinlikle tiksindiğini ve dehşete düştüğünü" söyledi:

"Bir polis memuru olarak statüsünü bu kadar korkunç bir şekilde nasıl kötüye kullanabildiğine dair soruların yanıtlanması gerekiyor."

İngiltere'de Başbakanlık ofisi bunun "korkunç bir vaka" olduğunu ve Başbakan Rishi Sunak'ın "[Carrick'in] mağdur ettiği herkesin yanında olduğunu" belirtti.

Carrick hakkında 2000-2021 arasında sekizinin kadınlara yönelik saldırı olduğu dokuz vaka bildirildi.

Ancak kadınlar resmi olarak şikayette bulunmak istemedikleri ya da polisle işbirliğinden çekildikleri için soruşturma açılamadı.

Carrick'in cezası 6 Şubat'ta açıklanacak.

Ekim ayında yayımlanan bir rapora göre Londra Emniyet Teşkilatı'nda yasaları çiğneyen ve görevini kötüye kullanan yüzlerce polis memuru hiçbir ceza almadan işine devam ediyor.

Teşkilat özellikle cinsel istismar, kadın düşmanlığı, ırkçılık ve homofobi gibi suçları cezalandırmak konusunda yetersiz kalıyor.