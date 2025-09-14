Londra sokakları karıştı: Robinson taraftarlarıyla polis arasında arbede

İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ın çağrısıyla düzenlenen “Unite the Kingdom” yürüyüşünde şiddet olayları çıktı.

Metropolitan Polisi’nin (Met) açıklamasına göre, yaklaşık 150 bin kişi sokaklara döküldü, karşı gösteri için de 5 bin kişi bir araya geldi.

Polis, bazı göstericilerin şişe ve çeşitli cisimler fırlatmasıyla arbede yaşandığını, 26 polisin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Yaralanmalar arasında kırık diş, beyin sarsıntısı, bel fıtığı, kafa travması ve burun kırığı şüphesi yer aldı.

Met, önce 25 olarak duyurduğu gözaltı sayısını daha sonra 24’e güncelledi. Yetkililer, gözaltıların “sadece başlangıç” olduğunu, şiddete karışanların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Yaklaşık bin 500 polis memurunun görev aldığı dev güvenlik operasyonunda atlı birlikler, köpekli timler ve çevik kuvvet ekipleri kullanıldı.

MUSK VE ROBİNSON SAHNEDE

Gösteriye video bağlantısıyla katılan Elon Musk, İngiltere’de “kontrolsüz göç” olduğunu savunarak “hükümet değişimi” çağrısı yaptı. Musk, “Parlamentonun feshedilip yeni seçim yapılması gerekiyor” dedi.

Robinson (gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon), “ifade özgürlüğü festivali” adını verdiği etkinlikte politikacıları eleştirerek mahkemelerin “yerel halkın haklarından çok göçmenlerin haklarını koruduğunu” iddia etti.

“LONDRA FAŞİST BİR ŞEHİR DEĞİL”

Whitehall’da polis barikatlarıyla ayrılan alanda Stand Up To Racism tarafından karşı gösteri düzenlendi. Katılımcılara hitap eden bağımsız milletvekili Diane Abbott, “Irkçılık ve şiddet yeni değil ama biz her zaman buna karşı durduk ve yeneceğiz” dedi.

Karşı gösteriye katılanlar, “nefret söylemine” karşı seslerini yükseltmek için ülkenin farklı bölgelerinden Londra’ya geldiklerini vurguladı. Bir katılımcı, “Londra faşist bir şehir değil” mesajını verdi.

Robinson, saat 18.30’dan sonra etkinliği sonlandırırken yeni bir miting düzenleme sözü verdi. 42 yaşındaki Robinson, bu yıl başında, bir Suriyeli mülteci hakkında yalan iddiaları tekrarladığı için aldığı hapis cezasının ardından serbest kalmıştı.