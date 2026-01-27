Londra sokaklarında 'Türk mafyası' iddiası

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzey ve doğu bölgelerinde faaliyet gösteren Türk mafya gruplarının, şiddet ve tehdit yoluyla sokakları kontrol ettiği öne sürüldü.

Metro'nun haberine göre, özellikle “Bombacılar” ve “Tottenham Boys” (Hackney Turks) olarak bilinen gruplar, bölgede kurdukları nüfuzla dikkat çekiyor.

Haberde, grupların başlıca gelir kaynağının eroin kaçakçılığı olduğu, bölgelerinin ise Türkiye’den yasa dışı yollarla getirilen ateşli silahlarla donatılmış “askerler” tarafından korunduğu ileri sürüldü.

Tottenham, Wood Green ve Dalston semtleri, bu yapıların güçlü olduğu bölgeler arasında gösteriliyor.

Kaynaklara göre, bu grupların etkisi öylesine büyük ki, kuzey Londra’da faaliyet gösteren Arnavut çetelerinin dahi doğrudan karşılarına çıkmaktan kaçındığı iddia ediliyor.

Haberde, rakip Türk gruplar arasındaki çekişmenin onlarca yıldır sürdüğü, uyuşturucu hatları ve nüfuz alanları nedeniyle zaman zaman kanlı çatışmalara dönüştüğü aktarıldı. Bu çatışmalarda masum sivillerin, hatta çocukların da hedef olduğu belirtildi.

Mayıs 2024’te Dalston’daki bir restorana motosikletli bir saldırgan tarafından açılan ateşte üç kişinin yaralandığı, dışarıda dondurma yiyen 9 yaşındaki bir kız çocuğunun ise ağır yaralandığı hatırlatıldı.

“TOPLUMUN İÇİNDE, GÖRÜNMEZ ŞEKİLDE”

Wood Green’de büyümüş bir öğretmen, çetelerin “gizlenmeden, toplumun içinde” hareket ettiğini anlattı.

Habere göre, bazı ailelere kafe veya berber açmaları için borç verildiği, geri ödeme yapılamadığında ise baskının devreye girdiği öne sürülüyor. Bu yöntemle mahallelerde bir tür “borç ve korku ağı” oluşturulduğu iddia ediliyor.

2013’te Holloway Road’daki bir markete düzenlenen silahlı saldırıda esnaf Ahmet Paytak’ın öldürülmesi, 2015’te Lordship Lane’deki bir fırın önünde yaşanan saldırı ve 2023’te Türk DJ Mehmet Koray Alpergin’in işkenceyle öldürülmesi, haberde öne çıkan olaylar arasında yer aldı. Bu vakaların bir kısmında, saldırıların uluslararası organize suç bağlantılı olduğu vurgulandı.

Metropolitan Police yetkilileri, Türk organize suç gruplarını yasa dışı silah kaçakçılığı açısından “bir numaralı tehdit” olarak tanımlıyor. Son bir yılda 130’dan fazla silah ve 2 bin 500 merminin ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, Europol ve National Crime Agency ile birlikte yürütülen operasyonların, Londra’daki cinayet oranlarının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesinde etkili olduğunu savunuyor.

Buna karşın bölgede yaşayanlar, suskunluğun hâkim olduğunu söylüyor. Green Lanes’te bir esnaf, “Polisle konuşmak bile ailelerimiz için risk. Korku içinde yaşıyoruz” dedi.

Lordship Lane’de çalışan bir kafe görevlisi ise “Paraları ve güçleri var. Biz sadece piyonuz” ifadelerini kullandı.