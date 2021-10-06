Londra, Taliban ile temasta

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

İngiliz heyetinin Afganistan’ın başkentine yönelik ziyaretlerinde Taliban yetkilileriyle bir araya geldikleri belirtildi. Londra hükümetinden bir sözcü, Gass ve Longden’ın, Afganistan’da Taliban geçici hükümetinin “Dışişleri Bakan Vekili” Emirhan Muttaki’nin yanı sıra, Taliban’ın kurucularından Molla Abdülgani Birader ile de görüştüklerini aktardı.

Sözcü görüşmede, Gass ve Longden’ın İngiltere’nin Afganistan’a insani krizin üstesinden gelmesinde nasıl yardım edebileceği, ülkenin terörizm merkezi haline gelmesini önlemenin önemi ve ülkeyi terk etmek isteyenler için sürekli güvenli geçiş ihtiyacını gündeme getirdiğine değindi. Görüşmede, ayrıca azınlıklara yönelik muamele ile kadın ve kız çocuklarının haklarının da gündeme geldiğini vurguladı.

‘HAZARALARA KATLİAM’

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Afganistan’da yönetime gelen Taliban örgütünün Hazara etnik grubuna katliam gerçekleştirdiğini duyurdu. Örgütün konuyla ilgili dün yayımlanan raporunda, 30 Ağustos’ta Daykundi bölgesindeki Hızır ilçesine giren 300 Taliban mensubunun 17 yaşında genç bir kız da dahil olmak üzere 13 Hazara etnik mensubunu öldürdüğü savunuldu. Öldürülenlerin 11’inin eski Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri üyesi olduğu kaydedildi.

Bu arada Taliban yönetimi dün vatandaşlarına yeniden pasaport vermeye başlayacağını açıkladı. İçişleri’nden sorumlu sözcü 25 bin pasaport başvurusunun yanıtlanmasının son aşamada olduğunu, yaklaşık 100 bin başvurunun beklemede olduğunu belirtti.