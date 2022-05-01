Londra'da 1 Mayıs! Gazeteci Taner Bildik, 1 Mayıs'ı Cumhuriyet için takip etti
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İngiltere'nin başkenti Londra'da da kutlandı. Coşkulu kalabalığa sahne olan 1 Mayıs etkinliğini Trafalgar Meydanı'nda takip eden gazeteci Taner Bildik, izlenimlerini Cumhuriyet okurları için aktardı.
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. Londra'daki kutlamalar daha çok bahar bayramı havasınde geçti. Birçok sendika üyesi yürüyüşe katıldı.
Türk derneklerinin, göçmen derneklerinin de katılım gösterdiği oldukça kalabalık bir kortej, bando eşliğinde şarkılar söyleyerek Trafalgar Meydanı'na yürüdü.
Kortej, Trafalgar Meydanı'nda toplanırken korteje katılan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler taşıdıkları dövizleri, pankartları, alana yerleştirdi.
Taşınılan pankartlarda 1 Mayıs vurgusunun yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin 'Savaşa Hayır' ve Rusya Devlet Vladimir Başkanı Putin'i kınayan yazılar dikkat çekti.
Polisin güvenlik önlemleri, maç gününde ya da konser etkinliğinde aldığı tedbirler kadar sıkı olmaması gözlerden kaçmadı.
Londra'da yaşayan Türk gazeteci Taner Bildik 1 Mayıs'ı Cumhuriyet için izledi
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