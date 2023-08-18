Londra'da kırmızı alarm: Bu uyuşturucu insanları yaşarken çürütüyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:58

Güncelleme: 18.08.2023 - 13:17

Başta anestezi olmak üzere pek çok alanda ağrı kesici olarak kullanılan 'Xylazine' gibi sentetik maddeleri barındıran yeni tip uyuşturucunun korkunç yan etkileri sebebiyle bağımlılar, golf topu büyüklüğünde irin sızan yaraları ve çürüyen etleri ile sokaklarda yatarken görüntülendi.

Şiddetli yan etkilerin, sentetik bir çok maddenin diğer maddelerle karıştırılmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu madde, tipik sokak uyuşturucularıyla karıştırıldığında beyni oksijensiz bırakabiliyor, kalp atışlarını yavaşlatıyor ve korkunç görünümlü yaralara neden olabiliyor.

Bu yeni tip uyuşturucu ile ilgili My London News'e konuşan sosyal yardım görevlisi Abdi Hassan şunları söyledi:

"Çok sayıda uzmana ihtiyacımız var, doğru insanların bir araya gelip tam olarak neler olup bittiğini öğrenmesi gerekiyor. Ben, cevaplara sahip değilim çünkü doktor veya yerel otoriteden değilim. Fakat kendi deneyimlerimden bildiğim şey, durumun daha da kötüye gittiği."

Statnews.com'da yer alan bir habere göre ise, 'tranq' olarak adlandırılan 'Xylazine'den kaynaklanan yaralar, insanların vücutlarına uyuşturucuyu enjekte ettiği noktalardan çok farklı yerlerde oluşabiliyor.

Bu kuvvetli uyuşturucunun bir diğer etkisi ise insanları saatlerce sokaklarda baygın ve savunmasız yatırması.