Londra'da kırmızı alarm: Bu uyuşturucu insanları yaşarken çürütüyor
Pek çok uyuşturucu malzemenin karıştırılmasıyla elde edilen ölümcül bir "uyuşturucu kokteyli", bağımlılar üzerindeki "organların ve uzuvların çürümesi" gibi yan etkileri nedeniyle sokaklarda ürkütücü manzaralara neden oldu.
Başta anestezi olmak üzere pek çok alanda ağrı kesici olarak kullanılan 'Xylazine' gibi sentetik maddeleri barındıran yeni tip uyuşturucunun korkunç yan etkileri sebebiyle bağımlılar, golf topu büyüklüğünde irin sızan yaraları ve çürüyen etleri ile sokaklarda yatarken görüntülendi.
Şiddetli yan etkilerin, sentetik bir çok maddenin diğer maddelerle karıştırılmasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Bu madde, tipik sokak uyuşturucularıyla karıştırıldığında beyni oksijensiz bırakabiliyor, kalp atışlarını yavaşlatıyor ve korkunç görünümlü yaralara neden olabiliyor.
Bu yeni tip uyuşturucu ile ilgili My London News'e konuşan sosyal yardım görevlisi Abdi Hassan şunları söyledi:
"Çok sayıda uzmana ihtiyacımız var, doğru insanların bir araya gelip tam olarak neler olup bittiğini öğrenmesi gerekiyor. Ben, cevaplara sahip değilim çünkü doktor veya yerel otoriteden değilim. Fakat kendi deneyimlerimden bildiğim şey, durumun daha da kötüye gittiği."
Statnews.com'da yer alan bir habere göre ise, 'tranq' olarak adlandırılan 'Xylazine'den kaynaklanan yaralar, insanların vücutlarına uyuşturucuyu enjekte ettiği noktalardan çok farklı yerlerde oluşabiliyor.
Bu kuvvetli uyuşturucunun bir diğer etkisi ise insanları saatlerce sokaklarda baygın ve savunmasız yatırması.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- 'Volta atarken malum bir eski bakanın adını verdi...'
- Dar gelirliye kredi darbesi
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- 1'i ağır 41 yaralı!
- İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti
- O isim harekete geçti: 'Genel başkan olamazsam...'