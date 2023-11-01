Londra’da tren istasyonunda Gazze’de ateşkes için oturma eylemi

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişi, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunarak, Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi düzenledi.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:39
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar devam ederken dünyanın birçok ülkesinde Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes sağlanması için protestolar düzenleniyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişi, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunarak, Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, istasyonun girişine oturarak “Ne istiyoruz? Ateşkes. Ne zaman? Şimdi” ve “Filistin’e özgürlük” sloganlarını attı. Polisin güvenlik önlemi aldığı gösteride, henüz olumsuz bir durum yaşanmadı.

Protestonun destekçilerinden feminist grup Sisters Uncut, oturma eyleminin Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlediğini belirterek, "Soykırım bitene kadar işler eskisi gibi olmayacak. Hemen ateşkes yapın” dedi.


Londra ingiltere oturma eylemi

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