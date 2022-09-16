Londra'da iki polis bıçaklandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklanan iki polis memurunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı yakınlarında bir kişi tarafından bıçaklanan iki erkek polis memuru hastanede tedavi altına alındı.
Metropolitan Polisi, olayın meydana geldiği TSİ 08.00 sularında elektroşok kullanılarak, bir erkeğin ağır bedensel zarar verme ve acil servis görevlisine saldırma şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.
Yaralanan iki polisin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
"TAMAMEN DEHŞET VERİCİ"
Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, saldırıyı kınadı ve "tamamen dehşet verici" olarak niteledi.
Yaralama olayıyla ilgili bilgisi olanların polise başvurması çağrısında bulunan Khan, polislerin İngiltere için bu çok önemli zamanda görevlerini yaptıklarını ve halka yardım ettiklerini de sözlerine ekledi.
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