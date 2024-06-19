Los Angeles’ta sınıfta telefon kullanımı yasaklandı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 15:55

Güncelleme: 19.06.2024 - 15:55

ABD’de Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, salı günü sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklayan bir karar aldı. ABD'nin en büyük ikinci okul bölgesi olan Los Angeles, bu oylamayla ABD'de böyle bir yasağı onaylayan en büyük okul bölgesi oldu. Alınan karar, Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlanacak.

TÜM EYALETTE YASAKLANMA ÇAĞRISI YAPILDI

Kaliforniya valisi Gavin Newsom salı günü sınıfta telefon kullanımının eyalet çapında yasaklanması çağrısında bulundu.

Kurul üyesi Nick Melvoin yaptığı açıklamada, alınan önlemin öğrencilerin akademik başarısını ve mutluluğunu desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Melvoin, "Bu kararın öğrencilerin sadece derslerine odaklanmalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda birbirleriyle daha fazla iletişim ve etkileşim kurarak sadece çocuk olma şansı vereceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER EYALETLER DE TELEFONLARI YASAKLIYOR

Los Angeles’taki yasak bir ilk değil, ABD’de farklı okul bölgelerinde de sınıfta telefon kullanımını kontrol etme çabaları artıyor.

Bu ay, Güney Karolina eyaletindeki tüm devlet okullarında öğrencilerin okulda cep telefonu kullanması yasaklanacak.

Bu tür yasakları uygulamak için okul bölgeleri, telefonları kilitli dolaplarda tutmayı ya da cihazları saklamak için özel torbalar üreten şirketlerle anlaşılmasını önerdi.

SAĞLIK BAKANI UYARIDA BULUNMUŞTU

Bu karar, ABD Sağlık Bakanı Vivek Murthy'nin pazartesi günü sosyal medya platformlarını "gençlik ruh sağlığı krizi" olarak adlandırdığı bir ortamda, genç kullanıcılar için sağlık uyarıları yayınlama çağrısının ardından geldi.

Vivek Murthy, pazartesi günü "Toplum olarak bu platformları nihayetinde daha güvenli hale getirmekte geç kalmış olsak da şimdi harekete geçmemiz aciliyet arz ediyor. Çünkü gerçek şu ki çocuklarımızın ruh sağlığı ve refahı için bundan daha önemli bir şey yok" açıklaması yapmıştı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNUCULARI KARŞI ÇIKTI

İfade özgürlüğü savunucuları, çocukların sosyal medyadaki güvenliğini koruma çabalarının mahremiyet kaygıları oluşturduğunu ifade ederek bu uyarılara karşı çıktılar.

ABD merkezli dijital hakları savunmak amaçlı kurulan sivil toplum örgütü Electronic Frontier Foundation’nın ifade özgürlüğü direktörü Aaron Mackey, bu tür yasakların gençleri önemli erişim kaynaklarından mahrum bıraktığını söyledi.