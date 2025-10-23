Louvre soygunundan bir gün sonra Fransa’da ikinci müze hırsızlığı

Fransa’da Louvre Müzesi’ndeki tarihi eser soygunundan 24 saat bile geçmeden, bu kez ülkenin kuzeydoğusundaki Langres kentindeki bir müzede altın ve gümüş sikkeler çalındı.

Langres Belediyesi’nden AFP’ye yapılan açıklamada, hırsızlığın pazartesi sabahı Maison des Lumières Denis-Diderot Müzesi çalışanları tarafından fark edildiği belirtildi.

Görevliler, binada zorla girildiğine dair izler tespit etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müzenin hazinesinin bir bölümü (Breuil Oteli’nin restorasyonu sırasında bulunan altın ve gümüş sikkelerden oluşan koleksiyon) kaybolmuştur. Hazinenin bulunduğu vitrin kırılmış halde yerde bulunmuştur.”

Söz konusu “müze hazinesi”, 2011 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bir işçi tarafından duvarın arkasındaki gizli bir bölmede bulunmuştu.

Koleksiyonun, 1790–1840 yılları arasına tarihlenen 1.633 gümüş ve 319 altın sikkeyi içerdiği açıklanmıştı.

KAYIP MİKTARI HENÜZ BİLİNMİYOR

Belediye, şu ana kadar kaç adet sikkenin çalındığının ve zararın toplam değerinin henüz belirlenemediğini duyurdu.

Müze ekipleri, detaylı envanter çalışmasının sürdüğünü ve listenin soruşturmayı yürüten jandarmaya iletileceğini bildirdi.

Langres Belediyesi, olayın ardından resmî suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de yaşanan 88 milyon avroluk tarihi eser soygununun üzerinden yalnızca bir gün geçmişken gerçekleşen ikinci olay, Fransa’da kültürel mirasın güvenliği konusundaki eksiklikleri yeniden gündeme taşıdı.