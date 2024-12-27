Lübnan basını: Esad ailesinden iki kişi gözaltına alındı
Lübnan basını, Suriye'nin önceki lideri Beşar Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'ın eşi ve kızının Lübnan'dan sahte pasaportlarla çıkmaya çalışırken gözaltına alındığını yazdı.
Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'ın eşi ve kızı Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Esad ailesinden ismi açıklanmayan kişilerin sahte Suriye pasaportuyla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı iddia edildi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a geldiği bilinmiyor.
Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayeti davasının ikinci günü sona erdi
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- Japon deprem uzmanından kritik uyarı!
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı
- Kaç delege imza verdi?
- AKP’li bakanın asgari ücretlilere tavsiyeleri
- Azerbaycan, Rusya'yı işaret etmişti
- 'Hava sahamızı ihlal eden bir cisim tespit edildi...'
- Komisyonda değişiklik gündemde
- TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek!