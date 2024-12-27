Lübnan basını: Esad ailesinden iki kişi gözaltına alındı

Lübnan basını, Suriye'nin önceki lideri Beşar Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'ın eşi ve kızının Lübnan'dan sahte pasaportlarla çıkmaya çalışırken gözaltına alındığını yazdı.

Lübnan basını: Esad ailesinden iki kişi gözaltına alındı
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 22:11

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'ın eşi ve kızı Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Esad ailesinden ismi açıklanmayan kişilerin sahte Suriye pasaportuyla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a geldiği bilinmiyor.

Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.


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