Böbrek tümörlerinde erken teşhis hayat kurtarıyor, %80’i tesadüfen tespit ediliyor

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:19

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:19

Böbrek tümörleri, ürolojide en sık görülen dördüncü tümör türü olarak dikkat çekiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Önal, böbrek tümörlerinin %80’inin tesadüfen yapılan tetkiklerde tespit edildiğini belirterek erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Aşırı kilo, hipertansiyon ve sigara kullanımı gibi faktörlerin yanı sıra genetik geçişli tümörlerin de böbrek kanserinde risk faktörleri arasında yer aldığını ifade eden Önal, ailede hastalık öyküsü varsa genetik tarama yapıldığını belirtti.

"BÖBREK KORUYUCU CERRAHİ ÖNCELIKLİ HALE GELDİ"

Erken teşhis sayesinde böbrek koruyucu cerrahinin uygulanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Önal, şunları kaydetti:



"Eskiden tümör tüm böbreği kapladığında organın tamamını almak zorunda kalıyorduk. Ancak artık hastalar genellikle sınırlı kitlelerle geliyor. Bu sayede böbreği koruyarak sadece tümörü alabiliyoruz. Ameliyat sırasında tümörün etrafındaki sağlam böbrek dokusuyla birlikte alınmasına ve kapsülünün yırtılmamasına özen gösteriyoruz."

ROBOTİK CERRAHİ İLE DAHA HASSAS MÜDAHALELER

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde robotik cerrahinin sunduğu avantajlara değinen Önal, ameliyatların %80’inin robotik cerrahi ile gerçekleştirildiğini söyledi.



"Robotik cerrahi sayesinde 3 boyutlu görüntüleme ile lezyonlara yaklaşabiliyor, kapsül yırtılmasını önleyerek tümörü hassas bir şekilde çıkarabiliyoruz. Ayrıca küçük deliklerle yapılan bu yöntem, yara iyileşme sürecini kısaltıyor ve kozmetik olarak avantaj sağlıyor. Hastalar açık ameliyatta görülen büyük kesiler yerine minimal izlerle operasyon geçiriyor."

3D GÖRÜNTÜLEME İLE KAPSAMLI HAZIRLIK

Ameliyat öncesi 3D görüntüleme teknolojisiyle tümörün detaylı analizinin yapıldığını belirten Prof. Dr. Önal, bu yöntemin cerrahi başarıyı artırdığını ifade etti:



"Hastanın MR ve BT görüntülerini inceleyerek özel yazılımlarla tümörün boyutunu, böbrekteki yerini ve damarlarla ilişkisini ortaya koyuyoruz. Bu şekilde ameliyata en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız tümörü tamamen çıkarırken böbreğin fonksiyonlarını korumak ve onkolojik sonuçlarda nüks ihtimalini minimuma indirmek."

BÖBREK TÜMÖRLERiNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Prof. Dr. Önal, erken teşhis ve doğru cerrahi müdahalenin böbrek tümörlerinin tedavisinde başarılı sonuçlar sağladığını belirtti. Tümör çıkarıldıktan sonra böbreğin işlevini sürdürebilmesinin tedavideki temel hedef olduğunu vurguladı.