Lübnan Cumhurbaşkanlığı: İsrail yeni bir katliam yaptı, uluslararası hukuku hiçe sayıyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının “hukuk tanımayan ve hiçbir anlaşmaya saygı göstermeyen barbarca eylemler” olduğu vurgulandı. Açıklamada, son 15 ayda yürürlükte olan çatışmaların durdurulması anlaşmasına rağmen çok sayıda ihlal yaşandığı ve bu ihlallerin cezasız kaldığı ifade edildi.

“İsrail bugün de saldırganlığını sürdürerek siciline yeni bir katliam daha ekledi” denilen açıklamada, bu durumun insani değerlere açık bir meydan okuma olduğu ve gerilimi düşürmeye yönelik tüm çabaların hiçe sayıldığı belirtildi.

"SORUMLU İSRAİL!"

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, yaşanan tehlikeli tırmanışın tüm sonuçlarından İsrail’i sorumlu tuttu. Açıklamada, bu tür saldırgan politikaların bölgedeki gerilimi artırmaktan ve istikrarsızlığı derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacağına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca saldırıyı en sert ifadelerle kınayarak, uluslararası topluma “tekrarlanan saldırıları durdurma ve bölge güvenliğini tehdit eden bu yaklaşımı sona erdirme” çağrısında bulundu.

"YÜZLERCE ÖLÜ VAR..."

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin, İsrail’in ülke genelinde düzenlediği yoğun hava saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Ulusal Haber Ajansı’nın aktardığına göre Nasreddin, “İsrail saldırıları sonucu Lübnan genelinde yüzlerce ölü ve yaralı var” dedi.

Lübnan Kızılhaçı, hedef alınan bölgelerde 100 ambulansın aktif olarak görev yaptığını ve yaralıların hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Beyrut İtfaiyesi ise vatandaşlardan, söndürme ve kurtarma çalışmalarına engel olmamaları için yolları açık tutmalarını istedi.

Başbakan Nevvaf Selam da Lübnan’ın dost ülkelerine çağrıda bulunarak, İsrail saldırılarının durdurulması için her türlü desteğin sağlanmasını talep etti.

İSRAİL: 100'DEN FAZLA HEDEF VURULDU!

İsrail ordusu ise Lübnan’a yönelik bugüne kadarki en büyük koordineli saldırılardan birini gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, 10 dakika içinde Beyrut, Bekaa Vadisi ve Güney Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla karargâh, askeri nokta ile komuta-kontrol merkezinin hedef alındığı belirtildi.