Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'ya yükseldi

Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'ya yükseldi

29.03.2026 19:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'ya yükseldi

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 49 artarak 1238'e çıktı

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1238'ya çıktığını bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

