Lübnan’dan İsrail’e savaş suçu suçlaması: Gazeteci öldürüldü, ambulans engellendi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail’in güney Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında bir gazetecinin hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin yaralanmasının ardından İsrail’i savaş suçu işlemekle suçladı.

Saldırıda Lübnan gazetesi Al-Akhbar’da çalışan 43 yaşındaki gazeteci Amal Khalil yaşamını yitirirken, serbest foto muhabiri Zeinab Faraj yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, gazetecilerin ilk hava saldırısında önlerindeki aracın vurulmasının ardından yakınlardaki bir eve sığındığını belirtti.

Yetkililere göre İsrail ordusu daha sonra sığınılan evi de hedef aldı. İlk saldırıda araçta bulunan iki kişinin de öldüğü açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, olay yerine ulaşmaya çalışan Kızılhaç ambulansının da İsrail güçlerince ses bombası ve ateş açılarak engellendiğini öne sürdü.

Bakanlık, bunun hem kurtarma çalışmalarının engellenmesi hem de sağlık ekiplerinin hedef alınması anlamına geldiğini savundu.

İSRAİL SUÇLAMALARI REDDETTİ

İsrail ordusu ise gazetecilerin hedef alınmadığını açıkladı.

İsrail ordusu, vurulan araçların Hizbullah’a ait askeri bir yapıdan çıktığını, araçlardan birinin İsrail askerlerine “ani tehdit” oluşturduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, gazetecilere kasıtlı saldırı düzenlenmediği ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasının engellenmediği savunuldu.

ULUSLARARASI TEPKİLER YÜKSELDİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), olay karşısında büyük öfke duyduklarını açıkladı.

Kuruluşlar, aynı bölgenin tekrar vurulması, gazetecilerin sığındığı alanın hedef alınması ve sağlık ekiplerine erişim engeli iddialarının uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olabileceğini belirtti.

Olay, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde Lübnan ve İsrail heyetleri arasında yürütülen ateşkes temasları sürerken yaşandı.

Lübnan yönetimi, Washington’daki yeni tur görüşmelerde ateşkesin bir ay uzatılmasını talep etmeye hazırlanıyor.