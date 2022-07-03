Lübnan Dışişleri Bakanı, 'Mültecileri Suriye'ye iade etmek zorunda kalıyoruz'

03 Temmuz 2022 Pazar, 10:31

Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen Arap Birliği bakanlar istişare toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buhabib, "Uluslararası toplumun, yerinden edilmiş Suriyelilerin dönüşü için bir yol haritası yok, bu da Lübnan'ı kendi ulusal çıkarlarına göre hareket etmeye zorlayacak" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı, "Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin Lübnan'da kalmalarını finanse etmek yerine geri dönüşlerinin uluslararası toplum tarafından finanse edilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

Elnashra haber sitesine göre Buhabib, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği ortak konferansta Lübnan'ın, Lübnan-Suriye sınırında yerinden edilmiş Suriyeliler için kamp kurulmasını kabul etmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan Ebu Gayt, uluslararası toplumun yerinden edilmiş Suriyelilerin neden olduğu baskıyı sona erdirmeye istekli olduğunu fakat Suriye'nin yeniden inşasının en az 500 milyar dolara mal olacağı göz önüne alındığında mültecilerin geri dönüşüne karar vermek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.