Lübnan duyurdu: Her ay 15 bin Suriyeli mülteciyi geri göndereceğiz
Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, her ay 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesi hususunda bir planın hazırlandığını ve BM'e sunulduğunu açıkladı.
Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.
İsam Şerafeddin, basın toplantısında, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi hususunu Avn ile masaya yatırdıklarını belirterek, "Lübnan'ın devlet olarak planı, aylık 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesidir" ifadelerini kullandı.
Şerafeddin, mültecilerin dönüşü için ülkelerindeki savaşın sona ermesi ve güvenliğin sağlanması şartının da tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.
Şerafeddin, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi hususunda hazırlanan önerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bölge Direktörü Ayaki Ito'ya sunulduğu bilgisini vererek, BM'nin mülteciler konusundaki önerilerini gözden geçireceğini belirtti.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun destek vermemesi halinde Suriyeli mültecilerin yasal yollardan ülkeden çıkarılması için adım atacaklarını söylemişti.
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