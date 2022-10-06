Lübnan duyurdu: İsrail ile deniz sınırı anlaşması tamamlanma eşiğinde

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:41

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai ile başkent Beyrut'ta bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Mikati, İsrail ve Lübnan arasında ABD ara buluculuğunda son günlerde ciddi ilerlemelerin kaydedildiği tartışmalı deniz sınırı anlaşmasına değinerek, "Deniz sınırı çizimi tamamlanmanın eşiğinde. Patrik de bu (olası) anlaşmanın bazı detaylarını sordu" dedi.

Anlaşmada sağlanan ilerlemeler nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Mikati, "2 neden dolayı mutluyum. Birincisi bölgeyi mutlak bir savaştan uzak tutuyoruz. İkincisi ve en önemlisi, kararımız bir olunca, istediğimiz ne ise ona hep birlikte ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Mikati, 2 Ekim'de ise ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" teslim almıştı. Lübnan, 4 Ekim'de, ABD'nin teklifine, bazı değişikliklerin talep edildiğini içeren bir yanıt verildiğini duyurmuştu.