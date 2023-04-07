Lübnan: Herhangi bir askeri gerilimi reddediyoruz

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:42

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:42

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şarku'ul Avsat'ın aktardığına göre Necib Mikati, ülkesinin “kendi topraklarından kaynaklanan herhangi bir askeri tırmanışı ve Lübnan topraklarının mevcut istikrarı bozan operasyonlar yürütmek için kullanılmasını kesinlikle reddettiğini” belirterek “Lübnan'ın güneyinden füze fırlatılmasını kınadığını” vurguladı.

Buna karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in maruz kaldığı füze saldırılarına karşı hükümetinin kararlı davranacağını söyledi. Netanyahu, Televizyonda yayınlanan konuşmasında, “Düşmanlarımızı vuracağız ve onlar tüm saldırganlık eylemlerinin bedelini ödeyecekler” dedi.

İsrail dün Lübnan'dan atılan 30'dan fazla roketten Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrail polis güçlerinin bu hafta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından artan gerilimin ortamında, 2006 yılında gerçekleşen İsrail'in Hizbullah ile savaşından beri Lübnan'dan yapılan en büyük füze saldırısı gerçekleşti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Kimse bizi sınamasın. Ülkemizi ve halkımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Demir Kubbe hava savunma sisteminin 25 füzeyi engellediğini ancak daha önce Lübnan'dan 34 roket fırlatıldığını duyurdu. İsrail Acil Yardım Servisi, bir kişinin şarapnelle hafif şekilde yaralandığını açıkladınu.