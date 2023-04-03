Lübnan'da 3 aydır grevde olan öğretmenlerden 'düşük maaş' protestosu

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Arkadaşlarıyla öğretmenlerine destek veren lise öğrencisi Abdulselam Nasır ise, "Ben buraya, geleceğim ve hayata olan tutkumu kaybetmemek için geldim." diye konuştu.

Lübnanlı gençlerin iyi bir hayat için ilk fırsatta yurt dışına göç ettiğini aktaran Nasır, "Biz ülkemizde onurlu bir yaşam istiyoruz. Öğretmenlerimiz mağdur çünkü okula gelebilmek için ceplerinde yol paraları bile yok. Onların da bizim gibi aileleri ve geçindirmek zorunda oldukları çocukları var." dedi.