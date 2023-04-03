Lübnan'da 3 aydır grevde olan öğretmenlerden 'düşük maaş' protestosu
Lübnan'da kamuda görevli lise öğretmenleri, ekonomik kriz nedeniyle yüzde 90 oranında düşen maaşlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.
Başkent Beyrut'taki Yükseköğrenim ve Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen yüzlerce öğretmen, yılbaşından bu yana grevde olmalarına rağmen seslerinin duyulmamasını protesto etti.
Yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkati çeken öğretmenler, geçinebilmek için hükümetten taleplerinin karşılanmasını istedi.
'2 BİN DOLARDAN 140 DOLARA DÜŞTÜ'
Lübnan genelinde devlete ait tüm liselerde tam 90 gündür grev yapan öğretmenler, bu süreçte 'tek bir saat' bile mesaiye gitmedi.
Beyrut'taki protestoya katılan öğretmenler, ekonomik krizin etkilerini anlattı.
Öğretmen defterini şemsiye olarak kullanıp güneşten korunmaya çalışan lise öğretmeni Mirna Dagher, birçok meslektaşı gibi 3 aydır derse girmediğini çünkü kendisine verilen maaşın ev-okul arasındaki yol parasına dahi yetmediğini söyledi.
Dagher, "Ben 20 yıllık bir öğretmenim. Yaşım ilerleyip artan hizmet karşılığında yaşlanınca rahatlayacağımı düşünürken maaşım düşürüldü. Lübnan devletinin bize vermesi gereken haklar var. Biz devlet için çalışıyoruz. Görevimiz karşılığında hakkımızı almamız gerekiyor. Hayatımızı idame ettirmek ve geleceğimizi güvence altına almak için bizlerinde temel ihtiyaçları var." dedi.
"NE YEMEMİZİ BEKLİYORLAR"
Yurt dışındaki çocuklarının yardımıyla geçinebildiğini belirten Dagher, şöyle devam etti:
"Krizden önce (2019) maaşım 2 bin dolardı, şimdi ise 140 dolar civarında. Bu fark nedir? Ne yememizi bekliyorlar? Bu ücret sadece okula gidip gelmeniz için vereceğiniz ulaşım ücretine bile yetmez. Daha önce bizler için ek ücretler ödeneceği söylenmişti ancak kararlar kağıt üzerinde kaldı. 140 dolar ile ilaç dahi alamazsınız."
ÖĞRETMEN DOKTORA GİTMEYE KORKUYOR
Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesindeki bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Fatma Ahmed de ekonomik kriz ve yerel para birimindeki değer kaybı nedeniyle maaşının eridiğini dile getirdi.
Ahmed, "Öğretmen hastalanırsa doktora gitmeye bile korkuyor çünkü cebinde para yok. Maaşlarımız yüzde 90 oranında düştü ve sadece yüzde 10'luk dilimle geçinmeye çalışıyoruz. 90 gündür grevdeyiz ve öğrencilerimiz mağdur." diye konuştu.
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ
Arkadaşlarıyla öğretmenlerine destek veren lise öğrencisi Abdulselam Nasır ise, "Ben buraya, geleceğim ve hayata olan tutkumu kaybetmemek için geldim." diye konuştu.
Lübnanlı gençlerin iyi bir hayat için ilk fırsatta yurt dışına göç ettiğini aktaran Nasır, "Biz ülkemizde onurlu bir yaşam istiyoruz. Öğretmenlerimiz mağdur çünkü okula gelebilmek için ceplerinde yol paraları bile yok. Onların da bizim gibi aileleri ve geçindirmek zorunda oldukları çocukları var." dedi.
Nasır, öğretmensiz bir ülkede gençlerin geleceklerini garanti altına alamayacağını söyledi.
Lübnan'da lise öğretmenleri iş bırakma eylemini sürdürürken ilkokul ve ortaokul öğretmenleri greve geçen ay son vermişti.
Söz konusu öğretmenler, maaşlarının iyileştirilmemesine rağmen eğitime en çok ihtiyaç duyan küçük yaştaki Lübnanlı öğrencilerin geride kalmaması için grev kararından vazgeçtiklerini açıklamıştı.
LÜBNAN'DA EKONOMİK KRİZ
Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Covid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.
Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.
Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.
Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.
Dünya Bankasının Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.
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