Lübnan, İsrail'in Somaliland kararını tanımadı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını tanımadıklarını açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Somali'nin "egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği", İsrail'in kararının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu savunuldu. Açıklamada, ülkelerin birliğini, egemenliğini ve uluslararası alanda tanınan sınırlarını tehdit eden paralel yapıların dayatılmasının reddedildiği belirtildi.