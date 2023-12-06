Lübnan-İsrail sınırına dikkat çekti: Ciddi sonuçlara yol açabilir
Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında “şiddet eylemlerindeki hızlı ve endişe verici artışın ciddi sonuçlara yol açabileceği” uyarısında bulundu.
UNIFIL’den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında ilk kez Lübnan ordusuna mensup bir askerin öldürüldüğü, 3’ünün yaralandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, “Bu kritik dönemde ilk kez Lübnan ordusundan bir asker öldürüldü ve Lübnan ordusu İsrail ile çatışmaya girmedi” ifadesi kullanıldı.
Lübnan-İsrail sınırında yaşananlara ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde şiddet eylemlerinde hızlı ve endişe verici bir artışın yaşandığını görüyoruz. Mavi Hat (Lübnan-İsrail sınırı) boyunca ateş açanlara, hattın her iki tarafındaki insanlar için yıkıcı sonuçlara yol açabilecek şiddet döngüsünü sona erdirme çağrısını sürdürüyoruz."
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
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