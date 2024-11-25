Lübnan kaynakları duyurdu: Biden ve Macron ateşkes kararını duyurmaya hazırlanıyor!

Lübnanlı 4 üst düzey kaynağın aktardığına göre, ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hizbullah ile İsrail arasında 36 saat içinde ateşkes ilan etmesinin beklendiğini söyledi.

Lübnan kaynakları duyurdu: Biden ve Macron ateşkes kararını duyurmaya hazırlanıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:06

Reuters'ın aktardığı habere göre, Lübnanlı 4 üst düzey kaynak ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hizbullah ile İsrail arasında 36 saat içinde ateşkes ilan etmesinin beklendiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray henüz söz konusu durum hakkında bir açıklama yapmadı.

Daha önce, Biden ve Macron'un Salı günü 60 günlük bir ateşkes ilan edeceği iddia edilmişti.

Washington'daki yetkililer, Salı günü olası bir duyuru sorulduğunda yanıt vermeyi reddetmiş ve Paris'teki yetkililer ise yalnızca görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. 


Etiketler: #israil #Lübnan #ateşkes

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