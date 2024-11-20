ABD, Gazze'de acil ateşkes tasarısını 4. kez veto etti!
BM Güvenlik Konseyi’nde, ABD Gazze'de acil ateşkes tasarısını 4. kez veto etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.
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