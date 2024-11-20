ABD, Gazze'de acil ateşkes tasarısını 4. kez veto etti!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 19:03

Güncelleme: 20.11.2024 - 19:03

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

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