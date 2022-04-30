Lübnan: Mülteciler yüzünden büyük zarara uğradık

30 Nisan 2022 Cumartesi, 17:49

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hektor Haccar, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Ayaki Ito ile bir toplantı gerçekleştirdi.

BMMYK Lübnan Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Haccar, ülkesinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini zorla sağlamama konusuna dikkat ettiğini ancak artık durumun katlanılamaz seviyeye ulaştığını belirtti.

Haccar, "Lübnan, artık mülteci kamplarının ve Suriyelilerin bulunduğu bölgelerin güvenliğini sağlama külfetine güç yetiremiyor" diyerek, sırf diğer ülkelerin yararını gözetmek için Suriyeli mülteciler dosyasıyla ilgilenmeye güç yetiremediklerini iletti.

"BÜYÜK ZARARA UĞRADIK"

Hektor Haccar, ülke nüfusunun yüzde 35'ini mülteci ve sığınmacıların oluşturmasına rağmen onlara ev sahipliği yapmak için BM'den yıllık ihtiyacın çok altında yardım aldıklarını söyledi.

Haccar, Lübnan'ın yıllardır sığınmacılara ev sahipliği yaparak hükümetin gıda, ilaç, akaryakıt gibi çeşitli desteklerinden istifade etmeleri, cezaevlerindeki yük, yerel işçilerle rekabetler gibi birçok nedenle büyük zarara uğradığını ifade etti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'ın farklı bölgelerinde kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Ancak Lübnan hükümeti ise bu sayının 1.5 milyon olduğunu belirtiyor. Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde BM himayesinde 200 bin kişinin yaşadığı 12 Filistin mülteci kampı bulunuyor.