Lübnan ordusundan İsrail açıklaması: 400 metre Lübnan topraklarına girdi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 15:37

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:37

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin güney sınırını ihlal ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Düşman İsrail'e bağlı güçler, Mavi Hattı ihlal ederek el-Udeyse ve Yarun beldelerinin olduğu bölgede yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdikten kısa süre sonra geri çekildi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari dün İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.