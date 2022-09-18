Lübnan: Suriye sınırında yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Lübnan güvenlik güçleri, ülkenin doğusundaki Suriye sınırında yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirdi.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırındaki Balebek ilçesine bağlı Marbun bölgesindeki bir çiftlikte çok sayıda kaçakçının takibe alındığı belirtildi.
Takip esnasında güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine askerlerin de karşılık verdiği aktarılan açıklamada, bunun ardından kaçakçıların Suriye tarafına geçtiği kaydedildi.
Kaçakçıların bulunduğu bölgede yaklaşık 1 milyon captagon türü uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirilen açıklamada, uyuşturucunun yetkili makamlara teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi de dün yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Beyrut Limanı'nda Kuveyt'e kaçırılma hazırlığındaki 1 milyondan fazla uyuşturucu hap (Captagon) ele geçirdiğini duyurmuştu.
KÖRFEZ VE LÜBNAN İLİŞKİLERİNİ BOZAN "CAPTAGON"
Lübnan'dan bazı Körfez ülkelerine uyuşturucu kaçakçılığı yapılması, aylardır Beyrut ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasında gerilime neden oluyor.
Lübnan İç Güvenlik Teşkilatından emekli Albay Adil Maşmuşi, Mayıs 2021'de katıldığı bir televizyon programında, Lübnan'da Hizbullah'ın denetimindeki bölgelerde yaklaşık 20 adet uyuşturucu hap üretim tesisi bulunduğunu iddia etmişti.
Hizbullah ise uyuşturucuyla ilgili yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, 22 Ocak'ta gittiği Lübnan'da, ziyaretinin Körfez ülkeleriyle Beyrut yönetimi arasında güven tazeleme amacı taşıdığını ifade etmişti.
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