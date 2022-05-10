Lübnan, ülkede barındırdığı Suriyeli mülteciler için tazminat talep etti
Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar Pazartesi günü uluslararası toplumdan, yerlerinden edilmiş Suriyelilere uzun bir süredir ev sahipliği yapması karşılığı Lübnan'a 30 milyar ABD doları ödenmesi talebinde bulundu.
Avrupa Birliği tarafından Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı altıncı konferansta konuşan Hajjar, "Şu ana kadar 30 milyar ABD doları düzeyinde zarara uğramış olan Lübnan'a tazminat sağlanması konusunda uluslararası topluma güveniyoruz" diye konuştu.
Hajjar, Lübnan hükümetinin ayrıca her yıl Suriyelilerin enerji sübvansiyonları için 1 milyar dolar ve beslenmeleri için de 3 milyar dolar harcadığını dile getirdi.
Lübnan'da şu an itibariyle yerlerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli olduğunu ve bu kişilerin Lübnan'ın nüfusunun yüzde 30'una karşılık geldiğini hatırlatan bakan, "Lübnan'daki 1.050 şehir ve kasabanın 1.000'inden fazlasına dağılmış şekilde, gayri insani şartlarda, çadırlarda yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.
Hajjar, sözlerinin devamında, "yerlerinden edilmiş kişilerin çoğunun, vergi ödemeksizin, rekabet oluşturan ve yasadışı ekonomik faaliyetlere yönelmesi yüzünden Lübnanlıların birçok iş olanağından mahrum kaldığını" vurguladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da birçok kez Lübnan'ın eşi görülmemiş bir finansal kriz yaşadığını ve ekstra bir yükü kaldıramayacağını belirterek uluslararası toplumu mültecilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmesini sağlama konusunda Lübnan'a yardım etmeye çağırmıştı.
Kaynak: Xinhua
Video Haberler
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
- İki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var
- 28 işçi yemekten zehirlendi
- Yumurta pişirirken kendini yaktı
- Say'dan İmamoğlu eleştirisi: 'Gözümden düştü'
- Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup bıraktı
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- AKP'de tekme tokat kavga!
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi
- Mansimov'dan 'Sedat Peker' itirafı