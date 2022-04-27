Lübnan'a 30 milyon avro destek geldi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:02

2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'a, gıda güvenliği ve sağlık sektörüne destek için iki ülkeden mali destek geldi.

Suudi Arabistan ve Fransa, Lübnan'a 30 milyon avro yardımda bulunacak.

Lübnan'a yardım sunulmasını öngören mutabakat zaptı, başkent Beyrut'ta düzenlenen programda, Fransa Kalkınma Ajansı ve Suudi Arabistan Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'nden yetkililer tarafından imzalandı.

İmza töreninden sonra açıklama yapan Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, "Bu yardım, Suudi Arabistan ve Fransa'nın, Lübnan halkının yanında yer alma, gelişim ve istikrarında destek taahhüdünden ileri gelmektedir" dedi.

Lübnan için ayrılacak olan fonun iki ülkeye ait kurumlarca yarı yarıya sağlanacağı belirtildi.