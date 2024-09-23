Lübnan'a yoğun hava saldırısı: '150'den fazla hedef vuruldu'

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 150'den fazla "hedefin" vurulduğunu duyurdu.

Lübnan'a yoğun hava saldırısı: '150'den fazla hedef vuruldu'
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:27

İsrail ordusu, hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a bu sabah düzenlenen saldırılarda şu ana kadar 150'den fazla "hedefin" bombalandığı belirtildi. Saldırıların çok sayıda savaş uçağı tarafından düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile dün akşam telefonda görüştüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Gallant ve Austin'in bölgesel durumu da ele aldıkları kaydedildi.


Etiketler: #israil #Lübnan

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