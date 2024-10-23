Lübnan'da bir İsrail binbaşısı öldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin binbaşı rütbesinde olduğu belirtildi.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 19 oldu.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
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