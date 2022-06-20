Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastanın karantinaya alındığını dile getirildi.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:29
Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
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Lübnan'da yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası hakkında kısa bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, kadının doktor gözetiminde evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu kaydedildi.

 


Lübnan maymun çiçeği
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