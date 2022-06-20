Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Lübnan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastanın karantinaya alındığını dile getirildi.
Lübnan'da yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası hakkında kısa bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, kadının doktor gözetiminde evinde karantinaya alındığı belirtildi.
Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, hastanın durumunun stabil olduğu kaydedildi.
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