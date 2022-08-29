Lübnan'da IŞİD operasyonu: Uyuyan hücre çökertildi

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgede terör örgütü IŞİD'in uyuyan hücresinin çökertildiği bildirildi.

AA
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:37
Lübnan'da IŞİD operasyonu: Uyuyan hücre çökertildi
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Lübnan Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Güvenliğinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yuvalanan ve çökertilen IŞİD hücresi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, IŞİD'e ait hücre elemanlarının, Suriye'den yasa dışı yollarla Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine gelerek burada bir köye yerleştiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Gelen istihbaratın değerlendirilmesinin ardından IŞİD mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği ve hepsinin tutuklandığı ifade edildi.

Yakalanan kişilerin daha önce Suriye'de terör faaliyetlerinde yer aldığı kaydedilen açıklamada hücrenin kaç kişiden oluştuğu ve uyruklarına dair bilgi verilmedi.

Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Nebatiye aynı zamanda İran destekli Hizbullah'ın da güneydeki "kalesi" olarak biliniyor.


Lübnan IŞİD

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