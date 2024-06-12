Lübnan'da İsrail'in öldürdüğü Hizbullah'ın saha komutanı için cenaze töreni düzenlendi
İsrail ordusunun hava saldırısında öldürülen Hizbullah Hareketi'nin saha komutanlarından olan Talib Sami Abdullah için başkent Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi.
Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen törene Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, Abdullah'ın yakınları ve Hizbullah sempatizanları katıldı.
Törende konuşan Safiyuddin, "Abdullah'ın hayattayken İsrail'in daimi olarak hedefinde olduğunu ve Temmuz 2006'da İsrail ile yaşanan savaşta önemli bir rol oynadığını" ifade etti.
Törenin ardından Abdullah'ın naaşı defin edileceği Beyrut'taki mezarlığa götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Hizbullah Hareketi'nden bu sabah yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cuvaya beldesine düzenlediği hava saldırısında saha komutanı Talib Sami Abdullah ile 3 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.
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