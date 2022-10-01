Lübnan'dan deniz sınırına çözüm mesajı: ABD'den yazılı teklif teslim aldık
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakan Necib Mikati'nin, İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim aldıkları belirtildi.
ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Necib Mikati'yi ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, Avn ve Mikati'nin, Lübnan-İsrail deniz sınırı meselesinde ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" Shea'dan teslim aldıkları kaydedildi.
Avn'ın da teklifi aldıktan sonra ABD'ye en kısa zamanda yanıt verilmesi için Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi ivedi bir şekilde toplantıya çağırdığı aktarıldı.
Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde ise yazılı teklifin tartışmalı deniz sınırı meselesinde anlaşmaya varılması hususunda hazırlanan "nihai teklif" olduğu iddia edildi.
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