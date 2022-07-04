Lübnan'dan Hizbullah'a çağrı: Ulusal sorumluluğa bağlılıklarını göstermeleri gerekiyor
Lübnan, Hizbullah'ın, devletin onayı olmaksızın İsrail'in elindeki Kariş'e İHA gönderdiğini duyurdu.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Başbakan Necib Mikati ile başkent Beyrut'taki hükümet sarayında, Hizbullah'ın 2 Temmuz'da İsrail'in gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğü tartışmalı deniz sınırına gönderdiği 3 İHA olayına ilişkin istisnai bir toplantı düzenledi.
Abdallah Buhabib, olayın, tartışmalı deniz sınırına ilişkin ABD ara buluculuğunda ilerlemenin kaydedildiği bir dönemde, devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde gerçekleştiğini kaydetti.
Buhabib, Lübnan'ın tüm haklarını koruyan ve net bir sonuca varılması için ara bulucu olan ABD'nin tüm çabalarını desteklediğini belirterek, müzakerelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi çağrısında bulundu.
Buhabib, özellikle müzakerelerin sürdüğü dönemde, devletin onayı dışında ve diplomatik teamüllere aykırı hiçbir eylemin kabul edilemeyeceğini aktardı.
Buhabib ayrıca, isim vermeden Hizbullah'a çağrı yaparak, "Tüm tarafların ulusal sorumluluğa bağlılıklarını göstermeleri ve istinasız bir şekilde herkesin devletin sürdürdüğü müzakerelerin arkasında durması gerekiyor" dedi.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, 2 Temmuz'da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.
Saldırıdan sonra Lübnan Hizbullahı yaptığı açıklamada, İHA'larla Kariş'e saldırı düzenlediklerini doğrulamıştı.
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