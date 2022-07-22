Lübnan'dan IMF'ye çağrı: Yardım anlaşmasını imzalayın
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) ülkesiyle olan yardım anlaşmasını imzalama çağrısı yaptı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'ın gerekli yapısal reformları uygulamaya başladığını belirterek Uluslararası Para Fonu'na (IMF) krizle boğuşan ülkesiyle olan yardım anlaşmasını imzalama çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Mişel Avn'ın söz konusu ifadeleri, Lübnan'a Uluslararası Desteğin Koordinasyonu'ndan Sorumlu Fransa Cumhurbaşkanlığı Elçisi Pierre Duquesne ile yaptığı toplantıda kullandığı belirtildi.
Avn, döviz kurunun birleştirilmesi, finans sektöründeki "adli denetimlerin" takibi ve bankaların zararlarının adil şekilde ele alınması konularında sorumluluk taşıyan yeni bir hükümet kuracağı umudunu dile getirdi.
Avn ayrıca, "Böylelikle Lübnan'a olan güven yeniden sağlanacak ve uluslararası kurumlar ülkeyi destekleme konusunda motive olacaklar" diye konuştu.
Duquesne de Fransa'nın iş fırsatlarının yaratılması ve göçün önlenmesi için Lübnan'ın altyapısının desteklenmesi konusunda bağışçı ülkeleri ve uluslararası kurumları teşvik edeceğini söyledi.
Son yıllarda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşayan Lübnan'ın, hükümetin toparlanma planını kolaylaştırmak üzere parlamentodan hızlı şekilde yasa çıkarması gerekiyor.
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