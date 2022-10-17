Lübnan'dan İsrail'e tepki: İsrail askeri botları deniz sınırını ihlal etti
Lübnan ordusu, İsrail'e ait askeri botların deniz sınırını ihlal ettiğini bildirdi.
Lübnan ordusu İsrail'e ait 2 askeri botun sınırı ihlal ederek Lübnan kara sularına girdiğini açıkladı.
Lübnan ordusunun konuya ilişkin açıklamasını ülkenin resmi ajansı NNA yayımladı.
Açıklamada, "Düşman İsrail'e ait bir askeri bot Lübnan'ın deniz sınırlarını ihlal ederek 1 saat 5 dakika boyunca kara sularımızda kaldı. Yine aynı bölgede ikinci bir İsrail botu sınırı ihlal etti, bu bot daha kısa süre kara sularımızda kaldı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ihlallerin, güney sınırında bulunan gözlemci konumundaki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne iletildiği ve takip edildiği kaydedildi.
Diplomatik ilişkileri bulunmayıp savaş halinde olan komşu iki ülke arasında, deniz sınırı çizimi konusunda ilerleyen günlerde BM ve ABD arabuluculuğunda bir anlaşma imzalanması bekleniyor.
Lübnan ordusunun açıkladığı denizdeki sınır ihlallerinin anlaşmadan önce meydana gelmesi dikkati çekti.
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