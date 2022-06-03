Lübnan'dan mülteci çıkışı: Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız

03 Haziran 2022 Cuma, 09:43

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Lübnan ve bölgedeki durumla ilgili ABD'de gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına dair bilgi vermek için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Abdullah Buhabib, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa'nın elinde Suriyelilerin Lübnan'a göçünü sonlandıracak herhangi bir yol haritası bulunmamasından dolayı Suriyeli sığınmacıları ülkemizde tutmak için Avrupalılarla iş birliği yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Buhabib sözlerine şöyle devam etti:

"Suriyeli sığınmacılara ödeme yapan uluslararası kuruluşlar, Lübnan'da onlara ödeme yapmayı bırakmalı, ülkelerine döndükten sonra onlara kendi ülkelerinde yardım yapmalıdır. Sığınmacıların Lübnan'da kalmaya devam etmemesi gerektiği konusunda tam bir mutabakat içindeyiz."

Lübnan, diğer ülkelerin yararını gözetmek için Suriyeli mültecilere artık ev sahipliği yapmaya güçlerinin yetmediğini 30 Nisan'da Birleşmiş Milletler'e (BM) iletmişti.

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaşın ardından yaşanan göçlerle BM verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 900 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Ancak Lübnan hükümeti bu sayının 1,5 milyon olduğunu ifade ediyor.