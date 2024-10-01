Lübnan'dan uluslararası yardım çağrısı: 'Bir milyon insan yerinden edildi'

Yayınlanma: 01.10.2024 - 15:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 15:00

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı sonucu ortaya çıkan yerinden edilme krizine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve yardımda bulunan ülkelerin büyükelçileriyle bir toplantı yaptı.

Toplantıya BM Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi temsilcileri ve bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'ın tarihin en kritik dönemeçlerinden birinde olduğu belirterek "İsrail'in yürüttüğü yıkıcı savaş nedeniyle yaklaşık bir milyon insanın yerinden edildiği bir dönemde bir araya geliyoruz" dedi.

Lübnan hükümetinin önceki krizlerde olduğu gibi BM kurumlarıyla işbirliği yapma konusunda kararlı olduğunu aktaran Mikati, yerinden edilmiş sivillere temel ihtiyaç malzemesi sağlama çabalarının arttırılması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Mikati, BM ve Arap ülkelerinin devam eden desteği için teşekkür etti.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.