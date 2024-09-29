Lübnan'ın güneyinden atılan bir füze Ürdün'e düştü

Ürdün ordusu, Lübnan'ın güneyinden atılan bir Grad füzesinin başkent Amman'ın doğusundaki çölde boş bir alana düştüğünü duyurdu.

Lübnan'ın güneyinden atılan bir füze Ürdün'e düştü
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:43

Ürdün ordusunun, internet sitesinden yapılan açıklamada, bu akşam Lübnan'ın güneyinden atılan bir Grad füzesinin başkent Amman'ın doğusunda yer alan El-Müvekker bölgesindeki çölde boş bir alana düştüğü belirtildi.

Açıklamada, füzenin düşmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, hava savunma sistemlerinin Ürdün hava sahasına girmeye çalışan her türlü füze veya diğer insansız hava aracı faaliyetleriyle mücadele edeceği kaydedildi.


Etiketler: #Lübnan #Ürdün

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