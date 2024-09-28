İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları: Hedef Hizbullah mı, sivil binalar mı?

Yayınlanma: 28.09.2024 - 10:14

Güncelleme: 28.09.2024 - 10:14

İsrail, Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh semtini hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, İsrail’in bu ay başından beri Lübnan’a yönelik operasyonlarının en şiddetlisi olarak kayıtlara geçti.

Yerel kaynaklara göre, Dahiyeh’de peş peşe gerçekleşen patlamalar sonucu en az yedi bina tamamen yıkıldı. Hizbullah’a bağlı Al-Manar TV, bölgeye 15’ten fazla füze isabet ettiğini ve sivil savunma ekiplerinin bölgedeki yangınları söndürmek için seferber olduğunu bildirdi. Kan ihtiyacının artabileceği gerekçesiyle halka kan bağışı çağrısında bulunuldu.

İSRAİL’İN HEDEFİ NEYDİ?

İsrail askeri yetkilileri, saldırıların Hizbullah’ın "merkezi karargahı" olarak tanımlanan yapıları hedef aldığını duyurdu. Bu binaların sivillerin yaşadığı yapılar altında gizlenmiş olduğu iddia edildi. Yetkililer, saldırıların “kesin ve hassas bir operasyon” olduğunu belirtti ve daha fazla saldırının planlandığını ima etti.

İsrail medyası, saldırı sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın karargahta olduğunu ileri sürdü. Ancak Hizbullah’a yakın kaynaklar bu iddiayı reddederek Nasrallah’ın “güvende” olduğunu bildirdi.

HALK NE DURUMDA?

Dahiyeh, yarım milyondan fazla sivilin yaşadığı yoğun nüfuslu bir bölge. Geçen hafta başlayan saldırılar nedeniyle bölgedeki birçok kişi güvenli yerlere kaçmaya çalışıyordu. Son saldırılarla birlikte bölgede can kaybı ve yaralı sayısı hızla artıyor.

2006’daki İsrail-Hizbullah savaşı sırasında da büyük ölçüde tahrip edilen bu bölge, bir kez daha yıkımın eşiğinde. İsrail, Hizbullah’ın kasıtlı olarak sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını öne sürerken, bölgedeki sivillerin kaçış yolları giderek daralıyor.

İlk gelen bilgilere göre en az iki kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Ancak ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

UYARI YAPILDI MI?

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, İsrail’in saldırı öncesinde ABD’yi bilgilendirmediğini belirtti. Saldırı sırasında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptı.

Bu saldırılar, son günlerde ateşkes müzakerelerine yönelik bazı haberlerin ortaya çıktığı bir dönemde gerçekleşti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamada, Hizbullah savaşı sürdürdükçe İsrail'in de saldırılara devam edeceğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise, New York’taki BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarını “yeni bir saldırganlık” olarak nitelendirdi ve İsrail’in uluslararası çabaları hiçe saydığını söyledi.