Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı ilk yurt dışı ziyaretine çıkıyor
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşerek, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağını söyledi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, bin Selman, yaptıkları telefon görüşmesinde Avn'ı Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Avn ve bin Selman, görüşmede Lübnan'daki son gelişmeleri ve Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı.
Bin Selman, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a Suudi Arabistan'ı ziyaret etme çağrısında bulundu.
Avn da bin Selman'a teşekkür etti ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ı destekleme konusundaki tarihi rolüne dikkati çekerek ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağını belirtti.
Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.
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