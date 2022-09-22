Lübnanlı Sally: Parasını bankadan silah zoruyla çekti, Bekaa'da saklanıyor

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:35

Sally, Reuters'a demecinde, “Bir mafya ülkesinde yaşıyoruz. Şayet kurt değilseniz, sizi kurtlar yer” dedi.

Sally, Lübnan merkezli BLOM Bank'ın Beyrut şubesini geçen hafta silahla bastı ve banka tarafından zorla dondurulan hesabındaki 13 bin doları talep etti. Bu eylemi, onu milyonlarca insanın aynı sorunları paylaştığı ülkede bir anda halk kahramanı yaptı.

Geçen hafta Lübnan genelinde buna benzer yedi vaka yaşandı. Bankalar da güvenlik endişeleri nedeniyle kapılarını kapattı ve hükümetten kurtarma talebinde bulundu. Hükümet yetkilileri soygunları kınadı ve bankalar için güvenlik planları geliştirdiklerini duyurdular.

Sally, Reuters'a demecinde, "Belki de kadının sesinin duyulmadığı, erkek egemen bir toplumda bunu yapan ilk kadın olduğum için beni kahraman olarak gördüler" dedi ve ekledi, "Kimseye zarar vermek gibi bir niyetim yoktu..."

Sally bankalar içinse, "Tek yaptıkları bizden çalmak, bizi yavaş yavaş açlığa ve ölüme terk etmek" dedi.

Sally, kız kardeşinin seyahat masrafları ve yaklaşık bir aylık tedavisi için gerekli olan toplam 20 bin doların 13 bin dolarını aldı ve hırsızlıkla suçlanmamak için de bir makbuz imzalatmayı başardı.

Sally'nin iki yakın arkadaşı, olaydan sonra banka çalışanlarını tehdit etmek ve kendi istekleri dışında alıkoymak suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu arkadaşlar çarşamba günü kefaletle serbest bırakıldı.

Şu anda Bekaa'da saklanan Sally, sigarasından derin bir duman aldıktan sonra Reuters muhabirine, "İşlerin düzelmesi için önce daha da kötüye gitmesi gerekiyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Devlet sizin için hiçbir şey yapamadığında ve geleceğe dair en ufak bir umut bile veremediğinde, orman yasalarına göre yaşarsınız..."