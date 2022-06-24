Lufthansa, personel eksikliği nedeniyle binlerce uçuşu iptal ediyor

24 Haziran 2022 Cuma, 12:54

Almanya’da havalimanı personeli eksikliği nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor. Haziran ayı başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de temmuz ve ağustos aylarında hem Almanya içi ve hem de Avrupa ülkelerine 1.000’den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Kritik yaz tatili döneminin başladığı bir süreçte uçuşların iptal edilmesinin, Avrupa'da grevlerle birlikte havalimanlarında yaşanan seyahat kaosunu derinleştirmesi bekleniyor

Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Personel eksikliğinin de büyük ölçüde Covid-19 salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş bulmaları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Almanya'da yolcu kontrolünden uçak bakımına ve uçuş görevlilerine kadar birçok alanda personel sıkıntısı yaşanıyor.

Yeni tip Covid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla insanlar tekrar seyahatlere başlarken, Almanya’da havaalanları ve hava yollarında yaz tatili öncesi personel sıkıntısı yaşanıyor.

Ülkede, yaz tatilinde beklenen seyahat yoğunluğuna çözüm aranıyor.

Almanya Birleşik Hizmet Sendikası'na (Ver.di) göre, Frankfurt, Hamburg veya Berlin gibi büyük havaalanları, güvenlik kontrolü veya check-in gibi yerdeki tüm hizmet alanlarında personel eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşıyor.

Alman politikacılar, çözüm olarak federal polisin havalimanlarında kontrol geçişlerinde de yer alması önerisinde bulunuyor.

Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN PERSONEL İSTİYOR

Alman havacılık endüstrisi, personel sıkıntısına karşı Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak istihdam etmek istiyor.

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), mayısta Federal Çalışma Bakanlığı'na yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuştu. Teklifte, "Yer hizmetleri alanında 2 bin kişilik personel sıkıntısı var. Bu personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını görüyoruz." denilmişti.

BDL'ye göre, Türkiye'den gelecek işçiler, A2 seviyesinde Almanca konuşuyor, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşılıyor.

BDL'den bugün yapılan açıklamada ise Alman makamlarının Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı bir şekilde özel izinler çıkarılmasının beklendiği bildirildi.