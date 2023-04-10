Lukaşenko: Rusya, Belarus'u kendi toprağı gibi koruyacak

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Rusya Federasyonu Belarus'u kendi toprağı gibi koruyacaktır” dedi.

DHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:18
Lukaşenko: Rusya, Belarus'u kendi toprağı gibi koruyacak
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk’te Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta yaptığı görüşmeye dikkat çeken Lukaşenko, “Putin ile yaptığımız görüşmede, sizin ve uzmanların Belarus'a gelmesi, bizim de sizinle oturup Belarus'taki güvenlik meselelerini görüşmemiz konusunda mutabık kalmıştık. Görüşmelerde genel olarak, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda Rusya Federasyonu'nun Belarus'u kendi toprağı gibi koruyacağı şeklinde bir görüş çıktı. Bunlar bizim ihtiyaç duyduğumuz türden güvenlik taahhütleri” dedi.

Lukeşaneko, “Rusya Federasyonu Belarus'u kendi toprağı gibi koruyacaktır” dedi.


Aleksandr Lukaşenko Belarus Rusya

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