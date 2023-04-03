Rus ve Belaruslu tekvandoculara Dünya Şampiyonası izni
Rus ve Belaruslu sporcular, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Dünya Tekvando Federasyonu (WT) bayrağı altında katılabilecek.
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, Rus ve Belaruslu sporcuların Dünya Şampiyonası'na ülkelerinden bağımsız şekilde WT bayrağı altında katılabileceklerini bildirdi.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre WT Yönetim Kurulu, Rus ve Belaruslu tekvandocuların müsabakalara katılması gündemiyle olağanüstü toplandı. WT Başkanı Chunwon Choue yönetiminde yapılan video konferansa Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya katıldı.
Alınan karara göre Rus ve Belaruslu sporcular, ülkelerinden bağımsız şekilde WT bayrağı altında ve ferdi olarak mayıs ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılabilecek. Bir komisyon kurulacak ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) yönergeleri doğrultusunda katılacak sporcular belirlenecek.
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