Lukaşenko'dan tahıl çıkışı: Dünya, felaketten bir adım uzakta
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dünyanın küresel bir gıda felaketinden bir adım uzakta olduğunu söyledi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, küresel gıda krizine ilişkin konuştu.
Aleksandr Lukaşenko, dünyanın küresel bir gıda felaketinden "bir adım uzakta" olduğunu söyledi.
Lukaşenko, "Günümüzde her başak altın değerindedir. Dünyadaki duruma bir bakın. Geçen yıl 828 milyon insan (dünya nüfusunun yaklaşık onda biri) aç kaldı. İyi beslenemeyen insan sayısı 3 milyarı aştı" dedi
Dünya'nın teknolojik, dijital ilerlemenin zirvesinde olduğunu ve yenilikçi gelişimin sınırı olmadığını belirten Lukaşenko, tüm yaptırım baskılarına rağmen Belaruslu tarımsal sanayi üreticilerinin geleneksel olarak dünya sıralamasında değerli bir konuma sahip olduğunu aktardı.
Lukaşenko, "Bugün yaklaşık 50 ülkedeki süpermarketlerin raflarında bulunabilen süt ürünlerinin en büyük beş ihracatçısı arasındayız. Belarus, Çin pazarına geldi. Sadece gelmekle kalmadı, aynı zamanda süt ürünleri dünyasında tanınmış bir lider olan Yeni Zelanda ile başarılı bir şekilde rekabet ediyor" dedi.
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