Lüks marka bu kez Ay yolcusu! Prada, NASA için tasarladığı yeni giysiyi duyurdu

İtalyan moda devi Prada, uzay endüstrisine adım atan ilk büyük lüks marka olma hedefi doğrultusunda önemli bir hamle daha yaptı. Şirket, pazar günü NASA astronotlarının Ay görevlerinde giyeceği özel iç katman giysisini kamuoyuna tanıttı. Houston merkezli uzay altyapısı geliştiricisi Axiom Space ile işbirliği içinde tasarlanan vücudu saran bu giysi, kumaşına özel olarak işlenmiş havalandırma tüplerine sahip.

Prada'nın Manhattan mağazasında düzenlenen etkinlikte konuşan Pazarlama Direktörü Lorenzo Bertelli, yeni “Sıvı Soğutma ve Havalandırma Giysisi” hakkında, "Gerçekten çok geniş bir yetkinlik ve bilgi birikimine sahibiz" diyerek markanın iddialı konumunun altını çizdi. Axiom Space CEO'su Jonathan Cirtain ise uzay keşif ürünleri geliştirme uzmanlığının, görünüşte birbiriyle ilgisiz birçok farklı sektörden beslenebileceğini vurguladı.





UZAY MODASINDA İKİNCİ BÜYÜK ADIM

Bu yeni ürün, Prada'nın uzay sektöründeki ilk girişimi değil. İtalyan marka, 2024 yılında NASA'nın Artemis 4 ay inişinde kullanılması öngörülen bir dış uzay giysisi tanıtarak büyük ses getirmişti.

Uzmanlar, lüks markaların uzun süredir uzay yolculuklarından ilham aldığını ancak Prada’nın artık bu ilhamın ötesine geçerek gerçek bir ortaklığa adım attığını belirtiyor. New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi'nden lüks marka stratejisti Prof. Thomai Serdari, Prada'nın bu hamlesinin arkasında iki temel motivasyon olduğunu ifade ediyor:

Uzay seyahati yapmayı düşünen son derece varlıklı tüketicilere doğrudan erişim sağlamak.

Markayı avangart ve vizyoner bir kimlikle konumlandırmak.

Jeff Bezos’un Blue Origin ve Elon Musk’ın SpaceX şirketleriyle ivme kazanan uzay turizmi, lüks markalar için yeni bir pazar alanına dönüşüyor. Bernstein'ın lüks ürünler küresel başkanı Luca Solca da, Ay'a insanlı seyahatlerin yeniden başlamasının büyük bir küresel ilgi çekeceğini ve markaların güncel kalmak için bu görünürlüğe ihtiyaç duyduğunu kaydediyor.





SAVAŞ VE KRİZ KISKACINDAKİ LÜKS SEKTÖRÜ UZAYA SIĞINIYOR

Prada'nın bu stratejik adımı, küresel lüks tüketim sektörünün ciddi bir daralma yaşadığı bir döneme denk geliyor. İki yıllık ekonomik daralmanın ardından toparlanma sinyalleri veren sektör, şubat ayı sonunda patlak veren İran savaşıyla yeniden sarsıldı. Bölgedeki savaş ortamı küresel seyahat zincirlerini aksatırken, Orta Doğu'nun çok ötesinde lüks harcamaları olumsuz etkiledi. Şirketler, yeryüzündeki bu daralmayı uzay projeleriyle aşmayı hedefliyor.

DİĞER DEVLER PRADA'YI TAKLİT EDECEK Mİ?

Moda dünyasında uzay trendine ilgi gösteren tek marka Prada değil. Under Armour, uzay uçuş şirketi Virgin Galactic ile ortaklık kurarken; Columbia Sportswear ise uzay kumaş teknolojisi konusunda Intuitive Machines ile işbirliği yaptı. Ancak Louis Vuitton (LVMH), Hermès ve Chanel gibi sektörün zirvesindeki diğer devlerin Prada'yı doğrudan taklit etmesi beklenmiyor.

Prof. Thomai Serdari, "Lüks sektöründe trend belirleyici olmak önemlidir ancak üst tabakanın birbirini taklit ettiğini asla göremezsiniz" diyerek, diğer dev markaların uzay seyahati alanına girmek için muhtemelen çok daha farklı ve özgün yollar yaratacağını belirtiyor.