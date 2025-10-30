Lüks tatilde ihmal skandalı: Yolcu adada unutuldu, ölü bulundu

Avustralya’da 80’li yaşlarında bir kadın yolcu, 60 günlük lüks gemi turunun ilk günlerinde tropik bir adada unutulduktan sonra ölü bulundu. Yetkililer, ölümün “ani ama şüpheli olmayan” bir şekilde gerçekleştiğini açıkladı.

Kimliği açıklanmayan kadın, Queensland açıklarındaki Lizard Adası’nda cumartesi günü karaya çıkan yolcular arasındaydı. Ancak gemi yeniden hareket ettiğinde kadının gemide olmadığı fark edildi.

Geminin bağlı olduğu Coral Expeditions şirketi, “Coral Adventurer” adlı yolcu gemisinde yapılan sayımda bir kişinin eksik olduğunun belirlenmesi üzerine yetkililere haber verdi.

Olayın ardından Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu (AMSA) ve Queensland Polisi koordineli bir arama başlattı. Kadının cansız bedeni ertesi gün, adada yapılan arama sonucunda bulundu.

Polis, ölümün “şüpheli bir durum taşımadığını” belirtti ancak kadının tam olarak ne zaman ve nasıl hayatını kaybettiği henüz netleşmedi.

GEMİDE NEDEN FARK EDİLMEDİ?

Yetkililer, soruşturmanın “yolcunun neden gemiye biniş sırasında fark edilmediğini” de kapsadığını açıkladı.

120 yolcu ve 46 mürettebat kapasitesine sahip olan Coral Adventurer, 24 Ekim’de Cairns Limanı’ndan yola çıkmıştı. Yaklaşık 50 bin ABD doları değerindeki tur, ülke kıyılarını dolaşarak Batı Avustralya’ya ulaşmayı hedefliyordu.

Coral Expeditions CEO’su Mark Fifield, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunun yaşanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Mürettebatımız ve şirket olarak ailenin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yetkililer, gemi Darwin Limanı’na ulaştığında mürettebatın ifade vereceğini bildirdi.